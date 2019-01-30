Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham’ın santrforu Aboubakar Kamara ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun bugün Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
23 yaşındaki futbolcu Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılında Amiens'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.
- 30.1.2019 14:48
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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