Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile anlaştı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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ile anlaştı

Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile anlaştı

ekibi Evkur , Fulham’ın santrforu ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun bugün ’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Başkanı Adil Gevrek ve komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde ekiplerinden Fulham'ın santrforu 'nın transferini bitirmek için 'ye gitmişti. Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fulham'ın oyuncuyu İngiltere Championship'ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sunup, beklemeye geçmişti. Kulübe güzel haber önceki gece geldi ve Aboubakar Kamara'nın sözleşme imzalamak için 'ye geleceği ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılında Amiens'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.
  1. 30.1.2019 14:48
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