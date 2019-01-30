Göztepe İstanbul'da kayıplarda
30 Ocak 2019, Çarşamba
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İstanbul'da kayıplarda

Göztepe İstanbul'da kayıplarda

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Ülker Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek son 1.5 sezonda İstanbul'da oynadığı maçların tümünde puan yüzü göremedi.

Süper Lig'de , , Beşiktaş, ve 'e misafir olan , evine hep boynu bükük döndü. Göztepe, geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de İstanbul'da Galatasaray ve Kasımpaşa'ya 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Beşiktaş'a 5-1, Başakşehir'e de 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Göztepe bu sezon da İstanbul deplasmanından puan alamama geleneğini sürdürdü.

Ligin 2. haftasında Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkan Göztepe, renktaşına tek golle diz çöktü. Ardından sezonun 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynayan Göztepe kaderini değişteremedi ve müsabakayı 2-1 kaybetti. İstanbul'da oynadığı son 7 maçı da kaybeden ekibinin kötü istatistiği Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı endişelendirdi. İkinci yarıya üst üste ve Galatasaray mağlubiyetleriyle başlayıp tehlikeli bölgeye yaklaşan Göztepe'de kart cezalısı orta saha Poko ile sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Kadıköy'de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Kaybedilen maçlar
2017-2018
Kasımpaşa-Göztepe : 3-1
Galatasaray-Göztepe :3-1
Fenerbahçe-Göztepe :2-1
Beşiktaş-Göztepe : 5-1
Başakşehir-Göztepe : 2-0

2018-2019
Galatasaray-Göztepe :1-0
Kasımpayşa-Göztepe :2-1

  1. 30.1.2019 14:51
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