Göztepe İstanbul'da kayıplarda
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe son 1.5 sezonda İstanbul'da oynadığı maçların tümünde puan yüzü göremedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir'e misafir olan Göztepe, evine hep boynu bükük döndü. Göztepe, geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de İstanbul'da Galatasaray ve Kasımpaşa'ya 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Beşiktaş'a 5-1, Başakşehir'e de 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Göztepe bu sezon da İstanbul deplasmanından puan alamama geleneğini sürdürdü.
Ligin 2. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıkan Göztepe, renktaşına tek golle diz çöktü. Ardından sezonun 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynayan Göztepe kaderini değişteremedi ve müsabakayı 2-1 kaybetti. İstanbul'da oynadığı son 7 maçı da kaybeden İzmir ekibinin kötü istatistiği Fenerbahçe maçı öncesi taraftarı endişelendirdi. İkinci yarıya üst üste Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleriyle başlayıp tehlikeli bölgeye yaklaşan Göztepe'de kart cezalısı orta saha Poko ile sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Kadıköy'de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Kaybedilen maçlar
2017-2018
Kasımpaşa-Göztepe : 3-1
Galatasaray-Göztepe :3-1
Fenerbahçe-Göztepe :2-1
Beşiktaş-Göztepe : 5-1
Başakşehir-Göztepe : 2-0
2018-2019
Galatasaray-Göztepe :1-0
Kasımpayşa-Göztepe :2-1
- 30.1.2019 14:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Göztepe İstanbul'da kayıplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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