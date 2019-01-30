Adil Gevrek: "Kamara'yı bekliyoruz"
30 Ocak 2019, Çarşamba
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: "Kamara'yı bekliyoruz"

Adil Gevrek: "Kamara'yı bekliyoruz"

Evkur Başkanı , prensip anlaşmasına varılan Fulham'ın santrforu 'yı beklediklerini söyledi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Evkur 'da prensip anlaşmasına varılan 'nın akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı , "Tam kesin değil, bekliyoruz daha bir anlaşma olmadı. Kamara'yı bekliyoruz. Şuanda başka bir transfer yok, sadece bekliyoruz" dedi.

Prensip anlaşmasına varılan Kamara'nın bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

  1. 30.1.2019 22:52
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