Adil Gevrek: "Kamara'yı bekliyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, prensip anlaşmasına varılan Fulham'ın santrforu Aboubakar Kamara'yı beklediklerini söyledi.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da prensip anlaşmasına varılan Aboubakar Kamara'nın akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, "Tam kesin değil, bekliyoruz daha bir anlaşma olmadı. Kamara'yı bekliyoruz. Şuanda başka bir transfer yok, sadece bekliyoruz" dedi.
Prensip anlaşmasına varılan Kamara'nın bugün Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 30.1.2019 22:52
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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