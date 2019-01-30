Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor için İstanbul'da
30 Ocak 2019, Çarşamba
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için İstanbul'da

Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor için İstanbul'da

Evkur 'un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü , İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Fulham takımından kiralanması için anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu, Londra'dan hareket eden uçakla 'na ulaştı.

Kamara'yı havalimanında Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin karşıladı.

Konaklayacağı otele geçen Kamara, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atacak.

  1. 31.1.2019 02:08
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