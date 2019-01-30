Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor için İstanbul'da
Evkur Yeni Malatyaspor'un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin Fulham takımından kiralanması için anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu, Londra'dan hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Kamara'yı havalimanında Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, genel kaptan Suat Tekin karşıladı.
Konaklayacağı otele geçen Kamara, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atacak.
- 31.1.2019 02:08
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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