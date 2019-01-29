Mina’dan 1 gol, 1 asist – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Mina’dan 1 gol, 1 asist

Mina’dan 1 gol, 1 asist

'un stoperi savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi.

'un stoperi savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi. Kolombiyalı oyuncu takımının kaydettiği ilk golde kule gibi yükselip kafayla fileleri sarstı. Takımının yediği ikinci golden sonra da hücuma çıkan Mina yine katkı yaptı. Kullanılan serbest vuruşta müthiş yükselip topu Donald'ın önüne indirdi. Donald da tek vuruşla 'i avladı.

  1. 29.1.2019
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