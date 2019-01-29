Mina’dan 1 gol, 1 asist
Yeni Malatyaspor'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi.
Yeni Malatyaspor'un stoperi Arturo Mina savunmadaki görevlerini aksatırken hücumda ise fazla mesaideydi. Kolombiyalı oyuncu takımının kaydettiği ilk golde kule gibi yükselip kafayla fileleri sarstı. Takımının yediği ikinci golden sonra da hücuma çıkan Mina yine katkı yaptı. Kullanılan serbest vuruşta müthiş yükselip topu Donald'ın önüne indirdi. Donald da tek vuruşla Volkan Demirel'i avladı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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