Guilherme çıldırttı! – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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çıldırttı!

Guilherme çıldırttı!

Karşılaşmanın 20. dakikasında saha bir anda karıştı.

Yeni Malatyasporlu , ikili mücadele sırasında Fenerbahçeli Isla'ya yerde kalan takım arkadaşını gösterip, eliyle 'dur' işareti yaptı. Brezilyalı oyuncunun herkesin duraksadığı anda pozisyonu devam ettirmesi ise ve Isla'yı çıldırttı. Bu üçlü arasındaki tartışma daha sonra diğer oyunculara da sıçradı.
  1. 29.1.2019
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