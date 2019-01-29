Başımız dik ayrılıyoruz
29 Ocak 2019, Salı
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Başımız dik ayrılıyoruz

Başımız dik ayrılıyoruz

Malatyaspor Erol Bulut, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Yenilgiyi hak etmediklerini kaydeden Bulut, "Karşılaşmaya hızlı başlayan 'ydi. Ancak daha sonra oyuna ortak olduk, hatta net fırsatlar da yakaladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başarılı bir 90 dakika çıkardılar. Son saniyeye kadar mücadele ettiler. Buradan başımız dik ayrılıyoruz" dedi.
  1. 29.1.2019
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