Fenerbahçe - Yeni Malayaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
27 Ocak 2019, Pazar
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, 'ye konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Evkur , Spor Toto 'in 19. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, 'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Evkur , bu sezon deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen , ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.


İstanbul fobisini yenmek istiyor
Sarı- kırmızılılar, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puan alarak hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de İstanbul'daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmak istiyor.

'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. Malatyaspor bu maçlarda Kasımpaşa'ya 3-2, Fenerbahçe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor bu sezon ise İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin beşinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, ligin yedinci haftasında ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

  1. 27.1.2019 10:49
  2. Güncelleme: 27.1.2019 10:50
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