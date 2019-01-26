Yeni Malatyaspor'dan transfer şov
Sarı-kırmızılılar, Fulham’ın Fransız golcüsü için İngiltere’de başkanlar seviyesinde pazarlık halinde. 23 yaşındaki yıldızla imzalar an meselesi.
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, transferde de şov yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nden ayrılan Kongolu sağ açık Thievy Bifouma, Balıkesir'le kontratını fesheden sol bek Bülent Cevahir ve Almanya Bundesliga 2'den 21 yaşındaki sağ kanat Şahan Kaynak'ı kadrosuna katarken, uzun süredir görüştüğü Aboubakar Kamara için de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, kulübü Fulham'la kıran kırana bir pazarlığa girişti.
KAMARA'NIN AKLINI ÇELİYORLAR
Başkan Adil Gevrek, 23 yaşındaki Fransız santrfor için Ada'ya üs kurdu. Yetenekli futbolcunun peşindeki diğer kulüplerin Türkiye'yi kötüleyerek, çeşitli bahanelerle Kamara'nın transferine engel olmak istediği öğrenildi. Başkan Gevrek'in de, Türkiye'ye gelmek için can atan Kamara'yı almadan İngiltere'den ayrılmayacağı bildirildi. İngiliz yetkililerle yapılan son görüşmelerde ise önemli bir mesafe kat edildiği ve satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmalarının an meselesi olduğu belirtildi.
MALATYASPOR HAZIR KITA
Fenerbahçe ile karşılaşacak Y.Malatya'ya sakat oyunculardan iyi haber geldi. Daha önce 6 hafta oynayamayacağı açıklanan golcü Adem Büyük ve kampta sakatlanan yıldız orta saha Guilherme'nin, kadroda yer alacağı öğrenildi.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yeni Malatyaspor'dan transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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