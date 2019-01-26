Yeni Malatyaspor'dan transfer şov
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan transfer şov

Yeni Malatyaspor'dan transfer şov

Sarı-kırmızılılar, Fulham’ın Fransız golcüsü için ’de başkanlar seviyesinde pazarlık halinde. 23 yaşındaki yıldızla imzalar an meselesi.

'in flaş ekibi , transferde de şov yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nden ayrılan Kongolu sağ açık Thievy Bifouma, Balıkesir'le kontratını fesheden sol bek Bülent Cevahir ve 2'den 21 yaşındaki sağ kanat Şahan Kaynak'ı kadrosuna katarken, uzun süredir görüştüğü Aboubakar Kamara için de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, kulübü Fulham'la kıran kırana bir pazarlığa girişti.


KAMARA'NIN AKLINI ÇELİYORLAR

Başkan Adil Gevrek, 23 yaşındaki Fransız santrfor için Ada'ya üs kurdu. Yetenekli futbolcunun peşindeki diğer kulüplerin Türkiye'yi kötüleyerek, çeşitli bahanelerle Kamara'nın transferine engel olmak istediği öğrenildi. Başkan Gevrek'in de, Türkiye'ye gelmek için can atan Kamara'yı almadan 'den ayrılmayacağı bildirildi. İngiliz yetkililerle yapılan son görüşmelerde ise önemli bir mesafe kat edildiği ve satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmalarının an meselesi olduğu belirtildi.

MALATYASPOR HAZIR KITA


ile karşılaşacak Y.Malatya'ya sakat oyunculardan iyi haber geldi. Daha önce 6 hafta oynayamayacağı açıklanan golcü ve kampta sakatlanan yıldız orta saha Guilherme'nin, kadroda yer alacağı öğrenildi.

  1. 26.1.2019
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