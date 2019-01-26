Yeni Malatyaspor'dan transfer şov

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, transferde de şov yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nden ayrılan Kongolu sağ açık Thievy Bifouma, Balıkesir'le kontratını fesheden sol bek Bülent Cevahir ve Almanya Bundesliga 2'den 21 yaşındaki sağ kanat Şahan Kaynak'ı kadrosuna katarken, uzun süredir görüştüğü Aboubakar Kamara için de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, kulübü Fulham'la kıran kırana bir pazarlığa girişti.



KAMARA'NIN AKLINI ÇELİYORLAR



Başkan Adil Gevrek, 23 yaşındaki Fransız santrfor için Ada'ya üs kurdu. Yetenekli futbolcunun peşindeki diğer kulüplerin Türkiye'yi kötüleyerek, çeşitli bahanelerle Kamara'nın transferine engel olmak istediği öğrenildi. Başkan Gevrek'in de, Türkiye'ye gelmek için can atan Kamara'yı almadan İngiltere'den ayrılmayacağı bildirildi. İngiliz yetkililerle yapılan son görüşmelerde ise önemli bir mesafe kat edildiği ve satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmalarının an meselesi olduğu belirtildi.

MALATYASPOR HAZIR KITA



Fenerbahçe ile karşılaşacak Y.Malatya'ya sakat oyunculardan iyi haber geldi. Daha önce 6 hafta oynayamayacağı açıklanan golcü Adem Büyük ve kampta sakatlanan yıldız orta saha Guilherme'nin, kadroda yer alacağı öğrenildi.