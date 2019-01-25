E.Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir’i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta takımın en eskilerinden olan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Balıkesir Süper Lige çıktığı zaman Manisaspor'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur Yeni Malatyaspor anlaşma yaptı.
- 25.1.2019 21:11
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Bülent Cevahir E.Yeni Malatyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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