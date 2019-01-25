Bülent Cevahir E.Yeni Malatyaspor’da
25 Ocak 2019, Cuma
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E.’da

Bülent Cevahir E.Yeni Malatyaspor’da

E., ’i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Baltok'ta takımın en eskilerinden olan de takımdan ayrıldı. çıktığı zaman Manisaspor'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur anlaşma yaptı.

  1. 25.1.2019 21:11
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