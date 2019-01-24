Malatya geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanma avantajıyla Bodrum'a gelen sarı-kırmızılılar, ilk yarıda durgundu. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, 61. dakikada Göksu Türkdoğan ile 1-0 öne geçti. Bu skor Bodrum'u son 8'e çıkarıyordu fakat Malatya'ya Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı skoru eşitledi: 1-1. Barış, ardından Ömer Şişmanoğlu'na bir asist yaptı ve Malatya 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Bodrum penaltı kazandı ama Hüseyin Kala topu kaleciye nişanlayınca maç 2-1 sona erdi.



İNŞALLAH FİNAL OLUR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası'nı istediklerini belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "En az 3 futbolcu aramıza katılacak. Birisi Bifouma. 2 futbolcu daha gelecek. Transfer komitemiz çok sıkı şekilde çalışıyor. Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İnşallah final olur ve kupayı alırız" dedi.