Malatya geri döndü – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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geri döndü

Malatya geri döndü

A Spor’dan naklen yayınlanan Ziraat son 16 turu rövanşında Yeni , 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur atladı.

Ziraat son 16 turunda Bodrumspor, 'u konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanma avantajıyla 'a gelen sarı-kırmızılılar, ilk yarıda durgundu. 2. Lig ekibi Bodrumspor, 61. dakikada Göksu Türkdoğan ile 1-0 öne geçti. Bu skor Bodrum'u son 8'e çıkarıyordu fakat 'ya 'den kiralanan Barış Alıcı skoru eşitledi: 1-1. Barış, ardından 'na bir asist yaptı ve Malatya 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Bodrum penaltı kazandı ama topu kaleciye nişanlayınca maç 2-1 sona erdi.

İNŞALLAH FİNAL OLUR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası'nı istediklerini belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "En az 3 futbolcu aramıza katılacak. Birisi Bifouma. 2 futbolcu daha gelecek. komitemiz çok sıkı şekilde çalışıyor. Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İnşallah final olur ve kupayı alırız" dedi.

  1. 24.1.2019
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