Malatya geri döndü
A Spor’dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Yeni Malatya, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk karşılaşmayı 3-2 kazanma avantajıyla Bodrum'a gelen sarı-kırmızılılar, ilk yarıda durgundu. 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, 61. dakikada Göksu Türkdoğan ile 1-0 öne geçti. Bu skor Bodrum'u son 8'e çıkarıyordu fakat Malatya'ya Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı skoru eşitledi: 1-1. Barış, ardından Ömer Şişmanoğlu'na bir asist yaptı ve Malatya 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Bodrum penaltı kazandı ama Hüseyin Kala topu kaleciye nişanlayınca maç 2-1 sona erdi.
İNŞALLAH FİNAL OLUR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası'nı istediklerini belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "En az 3 futbolcu aramıza katılacak. Birisi Bifouma. 2 futbolcu daha gelecek. Transfer komitemiz çok sıkı şekilde çalışıyor. Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İnşallah final olur ve kupayı alırız" dedi.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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