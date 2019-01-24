Adil Gevrek, Aboubakar Kamara için İngiltere’de el sıkıştı
24 Ocak 2019, Perşembe
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, için ’de el sıkıştı

Adil Gevrek, Aboubakar Kamara için İngiltere’de el sıkıştı

Hücum bölgesi için aradığı ismi İngiliz ekibi Fulham’da bulan Evkur , ’de bulunan Başkan ’in görüşmeleri sonucu ile anlaşma sağladı. Başkan Gevrek’in transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

E. , hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ekiplerinden Fulham'da forma giyen ile anlaşma sağlarken, transferini de tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Khalid Boutaib'in devre arasında Mısır ekibi Zamalek'e transferinin ardından hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren E. Yeni Malatyaspor, aradığını 'de buldu. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano, forvet içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. Kamara ile anlaşma sağlayan yönetim, Neeskens Kebano'nun transferini de kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Başkan 'in Kebano ve Aboubakar transferlerini bitirmek için İngiltere'de yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiği ve golcü oyuncuyla kesin olarak anlaştığı belirtildi.



7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara'nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier Lig'de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. İngiltere EFL Cup'ta 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki Neeskens Kebano ise 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kongo uyruklu Fransız oyuncu, 1,70 metre boyunda. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Neeskens Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları'nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'nın formasını giydi.
  1. 24.1.2019 09:37
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