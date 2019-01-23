Malatyaspor kanadını Süper Lig'den buldu! Transfer...

Kongolu sağ açık, bu sezon 13 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan Fulham'ın Fransız golcüsü Kamara ile anlaşan Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek'in, aynı kulübün Kongolu maestrosu Kebano için de İngiltere'ye gittiği bildirildi.