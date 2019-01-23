Evkur Yeni Malatyaspor, Ankaragücü’nden ayrılan Bifouma ile 1.5 yıllık imza attı.
Kongolu sağ açık, bu sezon 13 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan Fulham'ın Fransız golcüsü Kamara ile anlaşan Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek'in, aynı kulübün Kongolu maestrosu Kebano için de İngiltere'ye gittiği bildirildi.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Malatyaspor kanadını Süper Lig'den buldu! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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