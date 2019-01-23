Malatyaspor kanadını Süper Lig'den buldu! Transfer...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Malatyaspor kanadını 'den buldu! ...

Malatyaspor kanadını Süper Lig'den buldu! Transfer...

Evkur , Ankaragücü’nden ayrılan Bifouma ile 1.5 yıllık imza attı.

Kongolu sağ açık, bu sezon 13 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Öte yandan Fulham'ın Fransız golcüsü Kamara ile anlaşan Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek'in, aynı kulübün Kongolu maestrosu Kebano için de İngiltere'ye gittiği bildirildi.

  1. 23.1.2019
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