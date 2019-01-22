Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba
22 Ocak 2019, Salı
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'dan çifte bomba

Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba

Fransız santrforu kiralık alan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibiyle kontratını fesheden Kongolu sağ açıkla da 1.5 yıllık imza atacak.

Ligde 2. yarıya Göztepe zaferiyle başlayan Y.Malatya, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, ekibi Fulham'ın 24 yaşındaki Fransız golcüsü Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı. Bu sezon 15 maçta 5 gol atan, genç forvet ile kiralık olarak imza atılacak. Malatya'nın 2. bombası ise Thievy Bifouma oldu. Mali krizdeki Başkent ekibiyle kontratını fesheden 26 yaşındaki Kongolu sağ açıkla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bifouma, bu sezon oynadığı 13 maçta 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

Kamara, geçen sezon İngiltere Championship'te play-off'tan Premier Lig'e yükselen Fulham ile oynadığı 35 maçta 7 gol, 2 asistle önemli bir katkı sağladı.

  1. 22.1.2019
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