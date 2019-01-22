Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba
Fransız santrforu kiralık alan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibiyle kontratını fesheden Kongolu sağ açıkla da 1.5 yıllık imza atacak.
Ligde 2. yarıya Göztepe zaferiyle başlayan Y.Malatya, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın 24 yaşındaki Fransız golcüsü Aboubakar Kamara'da mutlu sona ulaştı. Bu sezon 15 maçta 5 gol atan, genç forvet ile kiralık olarak imza atılacak. Malatya'nın 2. bombası ise Thievy Bifouma oldu. Mali krizdeki Başkent ekibiyle kontratını fesheden 26 yaşındaki Kongolu sağ açıkla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bifouma, bu sezon oynadığı 13 maçta 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.
Kamara, geçen sezon İngiltere Championship'te play-off'tan Premier Lig'e yükselen Fulham ile oynadığı 35 maçta 7 gol, 2 asistle önemli bir katkı sağladı.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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