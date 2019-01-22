Süper Lig'de günün özeti! (21.01.19)
22 Ocak 2019, Salı
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'de günün özeti! (21.01.19)

Süper Lig'de günün özeti! (21.01.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

DADAŞ'TA İKİ İMZA

Erzurumspor, Norveç'te Bodo Glimt'te oynayan golcü Kristian Fardal Opseth ile 'dan ayrılan sağ bek 'u aldı. 29 yaşındaki Opseth, 34 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.

AKHİSARSPOR'A BOŞNAK STOPER

Transfere hız veren Akhisar, Bosna Hersekli milli stoper Edin Cocalic'i aldı. Belçika'da 2. Lig'de Mechelen'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

KONYA'DAN 1 MİLYON BEZ TORBA

ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa 1 milyon bez torba dağıtacak. Konyaspor logolu torbalar ile şehrin bütünleşmesi ve aidiyet duygusunun arttırılması amaçlanıyor.

HOLİGANLARA AMAN VERİLMİYOR

İçişleri Bakanlığı, 2018-19 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlar yapan 831 hesapla ilgili 6222'den adli işlem başlatıldığını açıkladı.

  1. 22.1.2019
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