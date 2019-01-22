Süper Lig'de günün özeti! (21.01.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
DADAŞ'TA İKİ İMZA
Erzurumspor, Norveç'te Bodo Glimt'te oynayan golcü Kristian Fardal Opseth ile Elazığspor'dan ayrılan sağ bek Serkan Kurtuluş'u aldı. 29 yaşındaki Opseth, 34 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.
AKHİSARSPOR'A BOŞNAK STOPER
Transfere hız veren Akhisar, Bosna Hersekli milli stoper Edin Cocalic'i aldı. Belçika'da 2. Lig'de Mechelen'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
KONYA'DAN 1 MİLYON BEZ TORBA
Konyaspor ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa 1 milyon bez torba dağıtacak. Konyaspor logolu torbalar ile şehrin bütünleşmesi ve aidiyet duygusunun arttırılması amaçlanıyor.
HOLİGANLARA AMAN VERİLMİYOR
İçişleri Bakanlığı, 2018-19 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlar yapan 831 hesapla ilgili 6222'den adli işlem başlatıldığını açıkladı.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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