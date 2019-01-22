Süper Lig'de günün özeti! (21.01.19)

DADAŞ'TA İKİ İMZA



Erzurumspor, Norveç'te Bodo Glimt'te oynayan golcü Kristian Fardal Opseth ile Elazığspor'dan ayrılan sağ bek Serkan Kurtuluş'u aldı. 29 yaşındaki Opseth, 34 maçta 12 gol, 2 asistle oynadı.

AKHİSARSPOR'A BOŞNAK STOPER



Transfere hız veren Akhisar, Bosna Hersekli milli stoper Edin Cocalic'i aldı. Belçika'da 2. Lig'de Mechelen'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.



KONYA'DAN 1 MİLYON BEZ TORBA



Konyaspor ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa 1 milyon bez torba dağıtacak. Konyaspor logolu torbalar ile şehrin bütünleşmesi ve aidiyet duygusunun arttırılması amaçlanıyor.



HOLİGANLARA AMAN VERİLMİYOR



İçişleri Bakanlığı, 2018-19 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlar yapan 831 hesapla ilgili 6222'den adli işlem başlatıldığını açıkladı.