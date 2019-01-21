Kebano ve Kamara tamam
Malatyaspor, Fulham’dan Fransız golcü Kamara ve Kongolu 10 numara Kebano ile el sıkıştı.
Süper Lig'de ikinci yarıya Göztepe zaferiyle başlayan Yeni Malatyaspor, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Fulham'dan Aboubakar Kamara ve Neeskens Kebano transferinde sona geldi. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Biz, Kamara ile anlaştık. Fulham oyuncuyu Championship'te bir takıma göndermek istiyor. Fakat Kamara bizi çok istiyor. Kebano'da da ufak pürüzler var. Olmazsa Kasımpaşa'dan Eduok ya da Ankaragücü'nden Bifouma'dan birisini alacağız" diye müjde verdi. 27 yaşındaki maestro Kebano, bu sezon 5 maçta oynarken, 21 kez Kongo Milli Takımı'nda görev aldı ve 5 gol attı. Santrfor dışında her iki kanatta da görev alabilen 24 yaşındaki Kamara ise bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.
- 21.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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