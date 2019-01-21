Kebano ve Kamara tamam

Süper Lig'de ikinci yarıya Göztepe zaferiyle başlayan Yeni Malatyaspor, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Fulham'dan Aboubakar Kamara ve Neeskens Kebano transferinde sona geldi. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Biz, Kamara ile anlaştık. Fulham oyuncuyu Championship'te bir takıma göndermek istiyor. Fakat Kamara bizi çok istiyor. Kebano'da da ufak pürüzler var. Olmazsa Kasımpaşa'dan Eduok ya da Ankaragücü'nden Bifouma'dan birisini alacağız" diye müjde verdi. 27 yaşındaki maestro Kebano, bu sezon 5 maçta oynarken, 21 kez Kongo Milli Takımı'nda görev aldı ve 5 gol attı. Santrfor dışında her iki kanatta da görev alabilen 24 yaşındaki Kamara ise bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.