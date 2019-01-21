Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Evkur 'da hedef kupada bir üst tur

Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur

Evkur 'un sportif direktörü Ali Ravcı, 'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları 'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, 'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında 'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynadıkları karşılaşmasının seyir açısından güzel bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında oynanan ilk maçlar, bize ikinci yarının ne kadar zor geçeceğini gösterdi. İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Göztepe karşısında futbolcularımızın sergilediği oyun ile mücadeleleri bizi mutlu etti. Ligin ilk yarısını sıralama ve puan olarak iyi yerde bitirdik. İlk yarıdaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.1.2019 14:38
  2. Güncelleme: 21.1.2019 14:39
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