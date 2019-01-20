E.Yeni Malatyaspor’da resml imzalar an meselesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premir League temsilcisi Fulham’da forma giyen Fransız on numara Neeskens Kebano ile santrafor Aboubakar Kamara’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Neeskens Kebano kimdir?
27 yaşında ve 1.70 boyundaki Kongo uyruklu Fransız oyuncu Neeskens Kebano on numara pozisyonunda oynuyor. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları'nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giydi. Premir League'de bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Neeskens Kebano, 1 FA Cup, 1'de EFL Cup maçında forma giydi. Kebano, on numara pozisyonunda oynadığı 80 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 12'de asist yaptı. Neeskens Kebano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
Aboubakar Kamara kimdir?
7 Mart 1995 Fransa doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara'nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, Premier League'de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. İngiltere EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrafor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısını gösterdi.
Fulham formasıyla 50 karşılaşmada 12 gol, 2 asist yapan golcü futbolcu, Fransa ekibi Amiens formasıyla 45 karşılaşmada 16 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Aboubakar Kamara'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
- 20.1.2019 12:30
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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