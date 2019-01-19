Yeni Malatyaspor'da forvete 3 aday
Fulham’dan Kamara, Djurgarden’dan ayrılan Mrabti ve Rosenborg’dan Söderlund’la ilgilenen Dogu ekibi, üçünden ikisine formayı giydirecek.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı sürpriz sekilde 29 puanla kapatan Yeni Malatya, Mısır'da Zamalek takımına sattıgı Faslı golcüsü Boutaib'in yerine santrfor arayıslarını dört koldan sürdürüyor. Ingiltere Premier Lig'de kümede kalma savası veren Fulham'da oynayan 23 yasındaki Aboubakar Kamara'nın yanı sıra Isveç'te Djurgarden'den Kerim Mrabti ile Norveç'in Rosenborg takımından Alexander Söderlund'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferleri sonuçlandırmak için yogun mesai harcıyor.
KAMARA AN MESELESİ
Malatyaspor'un Kamara konusunda oyuncuyla anlastıgı ancak Ingiliz kurmaylarla kiralık görüsmelerinin kıran kırana devam ettigi ögrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un alınmasını istedigi, daha önce Isveç dısına hiç çıkmayan 24 yasındaki Mrabti, Djurgarden'da oynadıgı 33 maçta 9 gol, 3 asist; Rosenborg'un 31 yasındaki Norveçli santrforu Söderlund ise 10 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sagladı. Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından en az ikisini kadrosuna katacagı bildirildi.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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