Yeni Malatyaspor'da forvete 3 aday
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da forvete 3 aday

Yeni Malatyaspor'da forvete 3 aday

Fulham’dan Kamara, Djurgarden’dan ayrılan Mrabti ve ’dan Söderlund’la ilgilenen Dogu ekibi, üçünden ikisine formayı giydirecek.

'de ilk yarıyı sürpriz sekilde 29 puanla kapatan Yeni Malatya, Mısır'da Zamalek takımına sattıgı Faslı golcüsü Boutaib'in yerine santrfor arayıslarını dört koldan sürdürüyor. Ingiltere 'de kümede kalma savası veren Fulham'da oynayan 23 yasındaki Aboubakar Kamara'nın yanı sıra Isveç'te Djurgarden'den Kerim Mrabti ile Norveç'in takımından Alexander Söderlund'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferleri sonuçlandırmak için yogun mesai harcıyor.

KAMARA AN MESELESİ

Malatyaspor'un Kamara konusunda oyuncuyla anlastıgı ancak Ingiliz kurmaylarla kiralık görüsmelerinin kıran kırana devam ettigi ögrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un alınmasını istedigi, daha önce Isveç dısına hiç çıkmayan 24 yasındaki Mrabti, Djurgarden'da oynadıgı 33 maçta 9 gol, 3 asist; Rosenborg'un 31 yasındaki Norveçli santrforu Söderlund ise 10 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sagladı. Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından en az ikisini kadrosuna katacagı bildirildi.

  1. 19.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'da forvete 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN