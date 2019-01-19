Yeni Malatyaspor'da forvete 3 aday

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı sürpriz sekilde 29 puanla kapatan Yeni Malatya, Mısır'da Zamalek takımına sattıgı Faslı golcüsü Boutaib'in yerine santrfor arayıslarını dört koldan sürdürüyor. Ingiltere Premier Lig'de kümede kalma savası veren Fulham'da oynayan 23 yasındaki Aboubakar Kamara'nın yanı sıra Isveç'te Djurgarden'den Kerim Mrabti ile Norveç'in Rosenborg takımından Alexander Söderlund'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bu transferleri sonuçlandırmak için yogun mesai harcıyor.



KAMARA AN MESELESİ



Malatyaspor'un Kamara konusunda oyuncuyla anlastıgı ancak Ingiliz kurmaylarla kiralık görüsmelerinin kıran kırana devam ettigi ögrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un alınmasını istedigi, daha önce Isveç dısına hiç çıkmayan 24 yasındaki Mrabti, Djurgarden'da oynadıgı 33 maçta 9 gol, 3 asist; Rosenborg'un 31 yasındaki Norveçli santrforu Söderlund ise 10 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sagladı. Malatyaspor'un önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından en az ikisini kadrosuna katacagı bildirildi.