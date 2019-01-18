Malatya Kamara’yı bekliyor
Sarı-kırmızılılar, Fulham’in Fransız golcüsünden olumlu yanıt aldı. Kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Yeni Malatya, Khalid Boutaib'in yerine aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Premier Lig'de Fulham'ın yıldızı Aboubakar Kamara'yı kiralamak isteyen Malatya, 23 yaşındaki Fransız golcüden olumlu yanıt aldı. İngilizlerin, Beşiktaş'tan Babel'i alması da bu transferin önünü açarken, sarı- kırmızılı kurmayların Fulham yöneticilerini ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.
Kamara, bu sezon İngiltere'de 15 maçta 5 kez ağları buldu.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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