Malatya Kamara’yı bekliyor – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Kamara’yı bekliyor

Malatya Kamara’yı bekliyor

Sarı-kırmızılılar, ’in Fransız golcüsünden olumlu yanıt aldı. Kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Yeni , Khalid Boutaib'in yerine aradığı golcüyü 'de buldu. 'de 'ın yıldızı Aboubakar Kamara'yı kiralamak isteyen Malatya, 23 yaşındaki Fransız golcüden olumlu yanıt aldı. İngilizlerin, 'tan Babel'i alması da bu transferin önünü açarken, sarı- kırmızılı kurmayların Fulham yöneticilerini ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.

Kamara, bu sezon İngiltere'de 15 maçta 5 kez ağları buldu.

  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya Kamara’yı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN