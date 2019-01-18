Malatya Kamara’yı bekliyor

Yeni Malatya, Khalid Boutaib'in yerine aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Premier Lig'de Fulham'ın yıldızı Aboubakar Kamara'yı kiralamak isteyen Malatya, 23 yaşındaki Fransız golcüden olumlu yanıt aldı. İngilizlerin, Beşiktaş'tan Babel'i alması da bu transferin önünü açarken, sarı- kırmızılı kurmayların Fulham yöneticilerini ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.



Kamara, bu sezon İngiltere'de 15 maçta 5 kez ağları buldu.