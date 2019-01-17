Kamara bombası

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig'de ilk yarının flaş ekibi Yeni Malatyaspor, Mısır'da Zamalek kulübüne sattığı Khalid Boutaib'in yerine aradığı santrfor için rotasını Ada'ya çevirdi. Doğu ekibi, İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Fulham'ın yıldızı Aboubakar Kamara'yı gündemine aldı. 23 yaşındaki, 1.77 boyundaki Fransız golcü için İngilizlerle yapılan kiralama görüşmelerinde, büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi. Londra kulübünün genç golcüsü ile de temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı kurmayların, ufak tefek pürüzler dışında büyük oranda prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA PEŞİNDE

Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Beşiktaş ve G.Saray ile adı anılan Kamara için Yeni Malatya yönetiminin bugün son bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'tan Babel'i kadrosuna katmasının, Kamara transferinin de önünü açtığı ifade edildi. Kontratı 2021'de sona erecek olan yetenekli futbolcu, santrfor dışında her iki kanatta da görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanan Kamara, 2017'de Fransız ekibi Amiens'ten 6 milyon euro'ya Fulham'a geçti. Geçen sezon takımının Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Aboubakar Kamara, bu sezon oynadığı 15 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.



Aboubakar Kamara, geçen sezon İngiltere Championship'te Fulham ile oynadığı 35 karşılaşmada 7 gol, 2 asistle önemli bir katkı sağladı.



'GÖZTEPE MAÇINDA TRİBÜNLERİ DOLDURUN'

Süper Lig'de ilk yarıda 29 puan toplayan ve averajla 3. sırada bulunan Yeni Malatya- -spor, Cumartesi günü 2. devrenin ilk maçında, evinde 13.30'da ligin flaş ekiplerinden Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "İlk maçlar her zaman zor ve önemlidir. Bu anlamda taraftarımıza da büyük görev düşüyor" diye taraftarlardan destek istedi.