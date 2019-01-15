Adem Büyük 3 hafta sahalardan uzak kalacak
15 Ocak 2019, Salı
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3 hafta sahalardan uzak kalacak

Adem Büyük 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Evkur ’da antrenmanda burkulmaya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen takım kapatanı ’ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

E.Y. Malatyaspor'da şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşu esnasında ayak bileğinin burkulması sonucu çalışmaya devam edemedi. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Bugün sabah saatlerinde tedavisi için 'a giden Adem Büyük'ün ligin 20. haftasındaki maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Takımda yaşanan bu sakatlık üzerine Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetime yapılması düşünülen forvete dönük orta saha transferini hızlandırması konusunda rapor sunduğu öğrenildi.

  1. 15.1.2019 11:05
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:35
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