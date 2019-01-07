E.Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile anlaştı
Sadık Çiftpınar’ı Fenerbahçe’ye satan Evkur Yeni Malatyaspor, bu transferden doğan boşluğu Trabzonspor’dan ayrılan Mustafa Akbaş ile dolduracak.
Sadık Çiftpınar'ı Fenerbahçe'ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli'yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak Mustafa Akbaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı da belirtildi.
- 7.1.2019 13:10
- Güncelleme: 7.1.2019 13:14
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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