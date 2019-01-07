E.Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile anlaştı
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

E. ile anlaştı

E.Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile anlaştı

’ı ’ye satan Evkur , bu transferden doğan boşluğu ’dan ayrılan ile dolduracak.

'ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli'yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı da belirtildi.

  1. 7.1.2019 13:10
  2. Güncelleme: 7.1.2019 13:14
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

E.Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN