Yeni Malatyaspor'dan Eren Derdiyok bombası!
Sarı-kırmızılılar, G.Saray’ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı. Başkan Adil Gevrek, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni Malatyaspor’a 4-5 uçak inecek” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatya, ikinci yarı öncesi harekete geçti. İlk devreye damga vuran sarı-kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Boutaib ve Sadık'ı satan Doğu ekibi, hücuma yapacağı takviye için temaslara başladı. Golcü transferleriyle bizzat ilgilenen başkan Adil Gevrek, "Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Eren Derdiyok önemli bir oyuncu. Benim de beğendiğim bir futbolcu ve transferi olabilir" diye konuştu.
BAŞKAN İDDİALI KONUŞTU
Gevrek, sözlerine şöyle devam etti: "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. İki oyuncumuz gitti. Bunların yerini doldurmamız lazım. Malatya'ya 4-5 uçak inecek." Bu arada Adil Gevrek'in Eren'le ilgili açıklamalarının ardından teknik direktör Erol Bulut ise, "Ben Eren Derdiyok konusunda fazla bir şey söylemeyeceğim. İyi bir futbolcu ama benim istediklerime tam uyum sağlayacak mı onu bilmiyorum" sözlerini sarfetti.
- 6.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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