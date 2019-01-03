Boutaib’in yerine Larin
Faslı golcüsünü satan Malatya, Larin’i gündemine aldı.
Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon bonservissiz aldığı Khalid Boutaib için Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenilen Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birisinin de Beşiktaş'ta gözden düşen Kanadalı golcü Cyle Larin olabileceği bildirildi. Genç santrforun, kiralık olarak takımda düşünüldüğü kaydedildi.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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