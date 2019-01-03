Boutaib’in yerine Larin – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Boutaib’in yerine Larin

Boutaib’in yerine Larin

Faslı golcüsünü satan Malatya, Larin’i gündemine aldı.

, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon bonservissiz aldığı Khalid Boutaib için ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenilen Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birisinin de 'ta gözden düşen Kanadalı golcü Cyle Larin olabileceği bildirildi. Genç santrforun, kiralık olarak takımda düşünüldüğü kaydedildi.

  1. 3.1.2019
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