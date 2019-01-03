Boutaib’in yerine Larin

Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılıların geçen sezon bonservissiz aldığı Khalid Boutaib için Mısır ekibi Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro kazanacağı öğrenilen Malatyaspor'un bu gelişmenin ardından forvet bölgesine transfer edeceği futbolcu sayısını 2'ye yükselttiği, bu isimlerden birisinin de Beşiktaş'ta gözden düşen Kanadalı golcü Cyle Larin olabileceği bildirildi. Genç santrforun, kiralık olarak takımda düşünüldüğü kaydedildi.