Yeni Malatyasporlu Boutaib Mısır'a transfer oldu
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Yeni Malatyasporlu Boutaib Mısır'a oldu

Yeni Malatyasporlu Boutaib Mısır'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Evkur 'un golcü oyuncusu Mısır'ın Zamalek takımına oldu.

Sportif Direktörü Ali Ravcı transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, 'in transferi için anlaştıklarını duyurdu. 2 sezondur sarı-kırmızı formayı giyen Faslı oyuncu için Evkur Yeni Malatyaspor'un 1,5 milyon Dolar bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun Zamalek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Boutaib, 'de çıktığı 48 maçta 16 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

  1. 2.1.2019 14:29
  2. Güncelleme: 2.1.2019 14:53
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