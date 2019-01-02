Yeni Malatyasporlu Boutaib Mısır'a transfer oldu
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Khalid Boutaib Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, Khalid Boutaib'in transferi için anlaştıklarını duyurdu. 2 sezondur sarı-kırmızı formayı giyen Faslı oyuncu için Evkur Yeni Malatyaspor'un 1,5 milyon Dolar bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Golcü oyuncunun Zamalek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Boutaib, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 48 maçta 16 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
- 2.1.2019 14:29
- Güncelleme: 2.1.2019 14:53
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
Yeni Malatyasporlu Boutaib Mısır'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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