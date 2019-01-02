E.Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı başladı
Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 3. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da toplandı.
Süper Lig'deki birçok takım gibi devre arası çalışmalarına 2 Ocak'ta başlayan sarı-kırmızılılar, Antalya'da toplandı. Malatyaspor, 9 gün sürmesi planlanan ve iki de hazırlık maçı yapılacak olan kampa yeni transferlerini yetiştirmek istediği ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılılarda Antalya kampına çağrılan ancak yolların ayrılmasının planlandığı Issıar Dia, Sulley Mınuri, Başkan Adil Gevrek bir görüşme gerçekleştireceği öğrenild. Başkan Gevrek'in iki futbolcuya da kendilerini ikinci yarı için takımda düşünmediklerini paylaşacağı belirtildi.
Günü tek antrenmanla geçiren E.Yeni Malatyaspor, yarından itibaren çift antrenman temposuna geçecek.
- 2.1.2019 14:13
- Güncelleme: 2.1.2019 14:52
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
E.Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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