E.Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı başladı
02 Ocak 2019, Çarşamba
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E.’da başladı

E.Yeni Malatyaspor’da Antalya kampı başladı

’in ilk yarısını 29 puanla 3. sırada tamamlayan Evkur , hazırlıkları için ’da toplandı.

'deki birçok takım gibi devre arası çalışmalarına 2 Ocak'ta başlayan sarı-kırmızılılar, 'da toplandı. Malatyaspor, 9 gün sürmesi planlanan ve iki de hazırlık maçı yapılacak olan kampa yeni transferlerini yetiştirmek istediği ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılılarda Antalya kampına çağrılan ancak yolların ayrılmasının planlandığı Issıar Dia, Sulley Mınuri, Başkan Adil Gevrek bir görüşme gerçekleştireceği öğrenild. Başkan Gevrek'in iki futbolcuya da kendilerini için takımda düşünmediklerini paylaşacağı belirtildi.

Günü tek antrenmanla geçiren E., yarından itibaren çift antrenman temposuna geçecek.

  1. 2.1.2019 14:13
  2. Güncelleme: 2.1.2019 14:52
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