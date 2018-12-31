Malatya’ya Kongolu sol açık

İlk yarıya damga vuran takımlardan Yeni Malatyaspor, sezon sonunda hedeflediği noktada olmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, İsrail'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol 3 asist yaptı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Öte yandan Malatya, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği stoper Sadık Çiftpınar'ın yerine takviye arayışlarına başladı. Doğu ekibinin genç stoperin yerini, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş ile doldurmak istediği ifade edildi.



BOUTAİB MISIR YOLUNDA

Transferin gözde takımı Yeni Malatyaspor'a transfer teklifleri yağıyor. Takımın yıldız golcüsü Boutib'e Mısır'dan Zamalek talip olurken, 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Yönetimin Faslı futbolcunun transferine izin vermesi bekleniyor.