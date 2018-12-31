Malatya’ya Kongolu sol açık
İlk yarıya damga vuran takımlardan Yeni Malatyaspor, sezon sonunda hedeflediği noktada olmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
İlk yarıya damga vuran takımlardan Yeni Malatyaspor, sezon sonunda hedeflediği noktada olmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, İsrail'de Bnei Yehuda takımında forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mavis Tchibota ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek Kongolu genç futbolcu, bu sezon 14 lig maçında 6 gol 3 asist yaptı. Malatyasporlu kurmayların, İsrailli yetkililerle kıran kırana bir pazarlığa giriştiği bildirildi. Öte yandan Malatya, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği stoper Sadık Çiftpınar'ın yerine takviye arayışlarına başladı. Doğu ekibinin genç stoperin yerini, Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş ile doldurmak istediği ifade edildi.
BOUTAİB MISIR YOLUNDA
Transferin gözde takımı Yeni Malatyaspor'a transfer teklifleri yağıyor. Takımın yıldız golcüsü Boutib'e Mısır'dan Zamalek talip olurken, 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Yönetimin Faslı futbolcunun transferine izin vermesi bekleniyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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