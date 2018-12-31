Malatya Stadı’nın çehresi değişti

Yeni Malatya'nın stadının soyunma odası koridorları ve futbolcu çıkış tüneline "kaplan" ve "Evkur Yeni Malatyaspor" temalı grafiti yapıldı. Yönetimin İstanbul'dan davet ettiği grafiti sanatçıları Tarık Yıldırım ve Zülfiye Yıldırım, sprey boyalarla stadın çehresini değiştirdi.