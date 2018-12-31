Malatya Stadı’nın çehresi değişti – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Stadı’nın çehresi değişti

Malatya Stadı’nın çehresi değişti

Yeni 'nın stadının soyunma odası koridorları ve futbolcu çıkış tüneline "kaplan" ve "Evkur " temalı grafiti yapıldı.

Yeni 'nın stadının soyunma odası koridorları ve futbolcu çıkış tüneline "kaplan" ve "Evkur " temalı grafiti yapıldı. Yönetimin 'dan davet ettiği grafiti sanatçıları Tarık Yıldırım ve Zülfiye Yıldırım, sprey boyalarla stadın çehresini değiştirdi.

  1. 31.12.2018
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