E.Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları çarşamba günü başlayacak
31 Aralık 2018, Pazartesi
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E.’da kamp çalışmaları çarşamba günü başlayacak

E.Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları çarşamba günü başlayacak

’de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan E., hazırlıkları için 2 Ocak Çarşamba günü ’da toplanacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 29 puan toplayarak, ilk yarıyı averajla üçüncü sırada tamamladı.
İlk yarıda oynadığı 17 müsabakada 26 gol atan ve kalesinde 16 gol gören sarı kırmızılılar, ligde konuk ettiği , ve 'u yenerek dikkatleri üzerine çekti. temsilcisi 'nda da yoluna devam ediyor.

E. , adını son 16 takım içerisine yazdırmayı başardı. Sarı kırmızılılar, son 16 turu kura çekiminde ile eşleşti. Ligin ilk yarısında hem lig hem de kupada yoluna doludizgin devam eden E.Yeni Malatyaspor'da gözler ikinci yarıya çevrildi. Sarı-kırmızılı takım 2 Ocak'ta 'da toplanarak, hazırlıklarının startını verecek. Kamp çalışmaları 10 gün sürecek.
Yılbaşı sonrası sarı kırmızılı takımda izinler sona erecek ve takım 2 Ocak'ta Antalya'da toplanacak. 8-12 Ocak tarihleri arasında hazırlık karşılaşmaları oynamayı planlayan sarı kırmızılıların devre arası kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planladığı öğrenildi.

Antalya'daki kamp çalışmaları 13 Ocak'ta tamamlayarak Malatya'ya dönecek olan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak ve ardından 'de ikinci yarının ilk maçında evinde ekibi 'yi konuk edecek.

  1. 31.12.2018 11:43
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:46
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