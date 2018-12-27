Süper Lig’in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor
Süper Lig’in ilk yarısına performansıyla damga vuran Evkur Yeni Malatyaspor, bonservis ücretine en az para harcayan kulüp unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen sezon maliyeti yüksek olan Barazite, Diallo, Gilberto, Dening, Aytaç Kara, Doria ve Aly Cissokho gibi oyuncuları elinden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, genç Nijeryalısı Azubuike'yi de 2 milyon Euro'ya satarak kasasını doldurdu.
Süper Lig'de en az borcu bulunan 3 kulüpten birisi olan Malatya ekibi, geçen sezon transferde izlediği sıfır bonservis maliyeti politikasıyla da bu başarılı tabloyu taçlandırdı.
Sezon başında Benevento'dan kiralanan Guilherme ligin en iyi orta saha oyuncularından olurken, St.Gallen'den alınan sağ kanat Danijel Aleksic ise 6 gol ve 2 asistle oynadı. Tondela'dan Sulley Muniru, Göztepe'nin bıraktığı Ömer Şişmanoğlu, Kızılyıldız'ın bıraktığı Mitchell Donald, Kayserispor'un elden çıkardığı Erkan Kaş ve Kasımpaşa'nın elinden çıkardığı Ahmet Ildiz ilk yarıda sarı-kırmızılı formayla tam verim alınan isimler oldu.
E.Yeni Malatyaspor, transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro ile ligin kadro değeri en düşük takımına sahip. Buna rağmen başarılı kadro mühendisliği sayesinde ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan Malatya ekibi, devre arası transfer politikasını da yine bonservisi olmayan oyunculara göre belirleme kararı aldı.
- 27.12.2018 13:03
- Güncelleme: 27.12.2018 13:28
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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