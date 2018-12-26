Erol Bulut Umre’ye gitti
Evkur Yeni Malatyaspor’un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre’ye gitti.
2 sezon önce Abdullah Avcı'nın teknik ekibinden ayrılarak E. Yeni Malatyaspor'un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut'lu E. Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor'un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.
Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu.
- 26.12.2018 13:29
- Güncelleme: 26.12.2018 15:10
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Savic gelmeye hazır
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Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
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Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
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şimal yıldızı güle güle !!!
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