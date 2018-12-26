Erol Bulut Umre’ye gitti
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Umre’ye gitti

Erol Bulut Umre’ye gitti

Evkur ’un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör , ailesiyle birlikte Umre’ye gitti.

2 sezon önce 'nın teknik ekibinden ayrılarak E. 'un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan 'lu E. Yeni Malatyaspor, devreye 'un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.

Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu.

  1. 26.12.2018 13:29
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:10
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