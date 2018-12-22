Yarısı ocakta kalanı yazın – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yarısı ocakta kalanı yazın

Yarısı ocakta kalanı yazın

, kiralık oyuncusu Guilherme’nin 3 milyon Euro’luk bonservisini iki taksitle alacak.

Benevento'dan kiralanan ve performansıyla herkesin beğenisini kazanan Guilherme'de yapılacak operasyon netleşti. Sarı-siyahlı yönetim, 3 milyon euro'luk bonservis bedelini ikiye bölecek. Başkan Adil Gevrek'in talimatıyla ocak ayında 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 1.5 milyon euro, sezon sonunda da aynı ücret ödenecek.
  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarısı ocakta kalanı yazın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN