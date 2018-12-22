Yarısı ocakta kalanı yazın

Yeni Malatyaspor, kiralık oyuncusu Guilherme’nin 3 milyon Euro’luk bonservisini iki taksitle alacak.

Benevento'dan kiralanan ve performansıyla herkesin beğenisini kazanan Guilherme'de yapılacak operasyon netleşti. Sarı-siyahlı yönetim, 3 milyon euro'luk bonservis bedelini ikiye bölecek. Başkan Adil Gevrek'in talimatıyla ocak ayında 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 1.5 milyon euro, sezon sonunda da aynı ücret ödenecek.