Guilherme kalacak – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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kalacak

Guilherme kalacak

, ligde 3 gol ve 7 asistle oynayan 'nin bonservisini istiyor.

, ligde 3 gol ve 7 asistle oynayan 'nin bonservisini istiyor. Başkan Adil Gevrek, Benevento'dan kiralanan Brezilyalı maestronun 3 milyon euro bonservis bedeli olduğunu ve yarısını alabileceklerini ifade etti.

  1. 21.12.2018
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