Erol Bulut hedeflerini açıkladı
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'daki Ajans Saati programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmediğini açıklayan Bulut, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Fenerbahçe'nin gidişatı onların da ummadığı bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım" dedi.
"BAŞKA TAKIMA GİDECEK OYUNCUDAN VERİM ALAMAM"
Transfer konusuna da değinen Bulut, "Yerine adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. Tüm oyuncularımın hedefe odaklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Lig hedeflerini aktaran Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 6 içinde sezonu kapatmak istediklerini söyledi.
- 21.12.2018 22:40
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