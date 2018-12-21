Evkur Yeni Malatyaspor Guilherme için harekete geçti

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, sezon başında Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki Brezilya asıllı oyuncunun ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performans büyük alkış aldı.



Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına İtalya Seri B ekibi Benevento Calcio'dan kiralayan Malatya ekibi, başarılı oyuncunun bonservisi için harekete geçti. Bir radyo programına katılan Başkanı Adil Gevrek, Guilherme'nin bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu kaydederek, bunun yüzde 50'sini alabileceklerini ifade etti.



Braga, Benevento, Gil Vicente ve Legia Warszawa takımlarında da forma giyen Guilherme, sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 15 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, ligde süre aldığı bin 226 dakikada 3 gol kaydedip, 7 asist yaptı.



Birçok pozisyonda görev alan Brezilyalı futbolcu, sezon başından bu yana Teknik Direktör Erol Bulut'un da en büyük kozları arasında yer alıyor. Sol ayağını iyi kullanan ve top hakimiyetiyle dikkat çeken Guilherme'nin kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek.