Bulut, en az üç isim istedi – Fotomaç – 19 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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, en az üç isim istedi

Bulut, en az üç isim istedi
İlk yarının flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Erol , transferle ilgili ipuçları verdi. Kadroyu güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Bulut, "3 veya 5 yapılmalı. İlk 6'da bitirmek istediğimiz için bunlar çok önemli" diye konuştu.
  1. 19.12.2018
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