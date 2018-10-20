Malatyaspor Ankaragücü'ne konuk olacak
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , 'ne konuk olacak

    Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

    Evkur , 'in 9. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 8 haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında kazanırken, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

    Ligde son 3 maçta 5 puan toplayan sarı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber
    Evkur 'da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş'tan iyi haber geldi.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlıkları geçen ve takımla antrenmanlara katılan futbolcular, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde karşısında forma giyebilecek.

    Malatya ekibinde sadece daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi sürüyor.

    Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Arturo Mina ile Danijel Aleksic, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

    1. 20.10.2018 12:03
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