E.Y. Malatyaspor’da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı
Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi
Lige verilen Milli takım arası sebebiyle Antalya'da 1 haftadır devam eden kampla zorlu maça hazırlanan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları iyileşen Erkan Kaş ve Ertaç Özbir de takımla çalışmalara başladı. İkilinin Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in ise kampa yarın katılacakları belirtildi.
Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut, çalışma öncesi toplantı yaparak önlerindeki maçla ilgili uyarılarda bulundu.
Ankaragücü takımının kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ve sahada buna göre oynamaları gerektiğini paylaştığı belirtilen Bulut'un özellikle son haftalarda defanstaki hatalara da dikkat çekerek, bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.
E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.
- 17.10.2018 12:21
-
Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
-
Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
-
Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
E.Y. Malatyaspor’da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.