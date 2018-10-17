Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    E.Y. Malatyaspor’da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı

    E.Y. Malatyaspor’da Ertaç ve Erkan takımla çalışmaya başladı

    Evkur , deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi

    Lige verilen arası sebebiyle 'da 1 haftadır devam eden kampla zorlu maça hazırlanan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları iyileşen ve Ertaç Özbir de takımla çalışmalara başladı. İkilinin Ankaragücü maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.

    Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in ise kampa yarın katılacakları belirtildi.

    Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde Teknik Direktör Erol Bulut, çalışma öncesi toplantı yaparak önlerindeki maçla ilgili uyarılarda bulundu.

    Ankaragücü takımının kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu ve sahada buna göre oynamaları gerektiğini paylaştığı belirtilen Bulut'un özellikle son haftalarda defanstaki hatalara da dikkat çekerek, bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.
    E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar 'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

    1. 17.10.2018 12:21
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