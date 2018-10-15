Ankaragücü’ne gözdağı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’ne gözdağı

    Ankaragücü’ne gözdağı
    'un genç stoperi Sadık Çiftpınar, gelecek hafta karşılaşacakları 'ne gözdağı verdi. Sadık, "Yaptığımız hatalardan herkes dersini alacak. Ankaragücü maçına hazır şekilde gideceğiz. Oradan galibiyetle dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Geçen sezon 43 puan topladıklarını hatırlatan başarılı stoper, "Bu yıl 43 puan ve üzerine çıkarsak, 'Sezon başarılı geçti.' diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 15.10.2018
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