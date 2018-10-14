Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    : "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"

    Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"

    ekiplerinden Evkur 'un defans oyuncusu , verilen kararlara yönelik tartışmalara karşın, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediğini söyledi.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, 'da kamp yaparak geçiren sarı-siyahlı takımın başarılı oyuncusu , AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık, "Adaletin sağlanması açısından VAR'ın çok doğru bir sistem olduğuna, ilerleyen süreçlerde futbolumuza büyük şeyler katacağına inanıyorum. dedi."

    VAR'dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık, "Hakkaniyetli bir karar olduktan sonra bunda hiçbir beis yok. Bu sistemden çok memnunum. Tabii ki uygulama zaman geçtikçe daha da oturacaktır. Hakemlerimize de yardımcı oluyor. VAR'ın başındaki hakemler de insandır. Onların bakış açıları tabii ki farklı olabilir. Hiçbir şekilde hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

    "Hatalardan herkes dersini alacak
    Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen ve maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi.

    Son 3 maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatan sarı-siyahlı oyuncu, bu tip müsabakaların da takıma katkı sağladığını belirterek, "Yaptığımız hatalardan herkes dersini alacak. Antalya'daki 10 günlük kamp süresince de iyi çalışıp, MKE Ankaragücü maçına hazır şekilde gideceğiz. Oradan galibiyetle dönerek, puanımızı 15 yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Geride kalan sezonu 43 puanla 10. sırada tamamladıklarını anımsatan Sadık, bu sene de kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatırken, "Aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Geçen seneden takımda tutulan çok önemli, kaliteli futbolcular var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu yıl 43 ve üzerinde puan toplayabilirsek, 'Sezon başarılı geçti.' diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

    1. 14.10.2018 12:23
    2. Güncelleme: 14.10.2018 12:27
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