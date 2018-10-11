Malatyaspor geçen sezonu geçti
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Malatyaspor geçen sezonu geçti

    Malatyaspor geçen sezonu geçti

    Geçen sezon yükseldiği ’de kalmayı başaran ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Yeni , camiasını sevindiriyor.

    Sarı-kırmızılılar, 'de geride kalan 8 haftalık bölümde topladığı 12 puanla geçen sezonki performansını geride bıraktı. , geçen sezon 8 puan toplayabilmişti.
    1. 11.10.2018
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