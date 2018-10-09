Psikolojik kazanç – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    kazanç

    <a href="/index/psikolojik?id=225381ab-eeca-4f51-8dd1-21646c855272" class="" rel="tag">Psikolojik</a> kazanç
    'la uzun yıllar unutulmayacak bir maça imza atan Y.Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı, kaybedilen 2 puana karşın mücadelenin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Ravcı, "Evimizde belki 2 puan kaybettik ama bundan sonraki haftalar için olarak çok şey kazandık" yorumunu yaptı.
    1. 9.10.2018
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