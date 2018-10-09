"Deplasmandan 3 puanla döneceğiz" – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    "Deplasmandan 3 puanla döneceğiz"

    "Deplasmandan 3 puanla döneceğiz"

    Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 9. haftasında deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, geçen hafta konuk ettikleri Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldıkları maçta oyun zevkinin üst düzeyde olduğunu belirtti.

    Galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Gündüz, "İlk yarı şanssız goller yedik ve 3-1 geriye düştük. İkinci yarı takımımız kendisini hissettirdi ve maçı berabere bitirdik. İyi bir mücadele yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

    Erdal Gündüz, mücadeleci ruhlarını her zaman sahaya yansıtacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

    "Milli maçlar nedeniyle lige ara verildi, biz de kampa gireceğiz. Bu arada maçına çok iyi hazırlanıp inşallah deplasmandan 3 puanla döneceğiz. Lig arasında takıma geç katılan transferlerimiz ve sakatlığı bulunan oyuncularımız tam anlamıyla uyum sağlayacak inşallah. Bir de taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmasını istemiyoruz. Biz onlarla güçlüyüz. Lütfen her karşılaşmada, özellikle de kendi evimizde tribünleri hiç boş bırakmasınlar."

    1. 9.10.2018 15:16
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