"Derbiyi kazanacağız!"
Yeni Malatya kalecisi Farnolle, pazar günü karşılacakları Sivasspor maçı için, “Bizim için çok önemli bir maç. Evimizde derbiyi kazanacağız” diye konuştu
PAZAR günü sahalarında Sivas ile oynayacakları mücadeleye değinen Farnolle, "Tabii ki hedefimiz 3 puan. Bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıp, hata yapmadan 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beninli kaleci "Her hafta oynayacakmışım gibi hazırlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
YENİ Malatya'nın genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Sivas karşılaşması için, "Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligde tabii ki her maç zor. Sivas'ı yenip daha da yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
- 5.10.2018
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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