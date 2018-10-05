"Derbiyi kazanacağız!" – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    "Derbiyi kazanacağız!"

    "Derbiyi kazanacağız!"

    Yeni kalecisi Farnolle, pazar günü karşılacakları maçı için, “Bizim için çok önemli bir maç. Evimizde derbiyi kazanacağız” diye konuştu

    LİGİN 7. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'da Beninli kaleci Fabien Farnolle açıklamalarda bulundu. İlk olarak maçını değerlendiren Farnolle, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Bizim de buna cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gerekenleri aynı takım arkadaşlarım gibi yaptım. Onun için aldığımız 1 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    PAZAR günü sahalarında Sivas ile oynayacakları mücadeleye değinen Farnolle, "Tabii ki hedefimiz 3 puan. Bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıp, hata yapmadan 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beninli kaleci "Her hafta oynayacakmışım gibi hazırlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

    YENİ 'nın genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Sivas karşılaşması için, "Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligde tabii ki her maç zor. Sivas'ı yenip daha da yukarılara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 5.10.2018
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