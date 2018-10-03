Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sahaya 3 puan almak için çıkacağız" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Evkur Teknik Direktörü : "Sahaya 3 puan almak için çıkacağız"

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sahaya 3 puan almak için çıkacağız"

    Evkur 'un teknik direktörü , pazar günü konuk edecekleri karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

    Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde 'in 8. haftasında konuk edecekleri maçının hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu.

    Deplasmanda oynadıklar karşılaşmasının zor geçeceğini daha önceden bildiklerini anlatan Bulut, aldıkları önlemlerle deplasmandan 1 puan kopardıklarını söyledi.

    Bulut, takımın defansının oldukça iyi olduğunu, hücum anlamında da kendilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

    Önlerinde Demir Grup Sivasspor karşılaşması olduğunu hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

    "Bu sezon herkes herkesi yenebiliyor. Bu sezon zor ve iyi geçiyor. Alt sıradaki takımlar iyi futbol oynuyor, gol pozisyonlarına giriyorlar. Ligde takımlar arasında çok fazla puan farkı yok. Ligin bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz her takımdan puan veya puanlar almak için sahaya çıkarız. Bu hafta sonu da sahaya 3 puan almak için çıkacağız. "

    ANTRENMAN
    Evkur , önlerinde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

    yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk bölümünde futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı.

    Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek , katılmadı.

    1. 3.10.2018 21:00
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