Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda oynadıklar Medipol Başakşehir karşılaşmasının zor geçeceğini daha önceden bildiklerini anlatan Bulut, aldıkları önlemlerle deplasmandan 1 puan kopardıklarını söyledi.

Bulut, takımın defansının oldukça iyi olduğunu, hücum anlamında da kendilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Önlerinde Demir Grup Sivasspor karşılaşması olduğunu hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Bu sezon herkes herkesi yenebiliyor. Bu sezon zor ve iyi geçiyor. Alt sıradaki takımlar iyi futbol oynuyor, gol pozisyonlarına giriyorlar. Ligde takımlar arasında çok fazla puan farkı yok. Ligin bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz her takımdan puan veya puanlar almak için sahaya çıkarız. Bu hafta sonu da sahaya 3 puan almak için çıkacağız. "

ANTRENMAN

Evkur Yeni Malatyaspor, önlerinde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk bölümünde futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı.

Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş, antrenmana katılmadı.