Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sahaya 3 puan almak için çıkacağız"
Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, pazar günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.
Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu.
Deplasmanda oynadıklar Medipol Başakşehir karşılaşmasının zor geçeceğini daha önceden bildiklerini anlatan Bulut, aldıkları önlemlerle deplasmandan 1 puan kopardıklarını söyledi.
Bulut, takımın defansının oldukça iyi olduğunu, hücum anlamında da kendilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.
Önlerinde Demir Grup Sivasspor karşılaşması olduğunu hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:
"Bu sezon herkes herkesi yenebiliyor. Bu sezon zor ve iyi geçiyor. Alt sıradaki takımlar iyi futbol oynuyor, gol pozisyonlarına giriyorlar. Ligde takımlar arasında çok fazla puan farkı yok. Ligin bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz her takımdan puan veya puanlar almak için sahaya çıkarız. Bu hafta sonu da sahaya 3 puan almak için çıkacağız. "
ANTRENMAN
Evkur Yeni Malatyaspor, önlerinde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk bölümünde futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı.
Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş, antrenmana katılmadı.
- 3.10.2018 21:00
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır
Toplam 1
Yorum
beşitaaaaaşşşş inşallah fark yersin fener ezim ezim ezilirsin
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sahaya 3 puan almak için çıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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