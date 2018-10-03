Ali Ravcı: "Alnımız ak başımız dik" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : "Alnımız ak başımız dik"

    Ali Ravcı: "Alnımız ak başımız dik"
    deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 'da, Sportif Direktör sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Ravcı, "Yürekli bir oyun ortaya koyduk. Bütün takımı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan alnımız ak ve başımız dik olarak çıktık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yürekli mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 3.10.2018
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