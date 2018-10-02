Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi
E.Y. Malatyaspor’da birinci kaleci Ertaç Özbir’in sakatlanmasıyla kaleyi devralan Fabien Farnolle, sergilediği performansla kalesinde güven verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında M.Başakşehir deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran E.Y. Malatyaspor'da birinci kaleci Ertaç Özbir'in sakatlanmasıyla kaleyi devralan Fabien Farnolle, sergilediği performansla kalesinde güven verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Malatyaspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 beraber kaldığı müsabakada kritik kurtarışlara imza atan Beninli kaleci Farnolle, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.
Sakatlığı nedeniyle son anda oynayamayacağı açıklanan Ertaç'tan formayı alan Farnolle'nin performansı büyük alkış aldı. Tecrübeli eldiven, Başakşehirli futbolculara net gol pozisyonlarında geçit vermezken, yaptığı kurtarışlarla da maçın en iyilerinden biri oldu.
33 yaşındaki eldiven, kendisine gelen fırsatı iyi değerlendirerek, Sivasspor müsabakası öncesi kaleyi kolay kolay bırakmayacağının mesajını da vermiş oldu.
- 2.10.2018 14:39
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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