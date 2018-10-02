E.Y. Malatyaspor’da birinci kaleci Ertaç Özbir’in sakatlanmasıyla kaleyi devralan Fabien Farnolle, sergilediği performansla kalesinde güven verdi.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi

    Farnolle kurtarışlarıyla kalesinde güven verdi

    E.Y. Malatyaspor’da birinci kaleci ’in sakatlanmasıyla kaleyi devralan , sergilediği performansla kalesinde güven verdi.

    'in 7. haftasında M.Başakşehir deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran E.Y. Malatyaspor'da birinci kaleci 'in sakatlanmasıyla kaleyi devralan , sergilediği performansla kalesinde güven verdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Malatyaspor'un deplasmanda ile 1-1 beraber kaldığı müsabakada kritik kurtarışlara imza atan Beninli kaleci Farnolle, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

    Sakatlığı nedeniyle son anda oynayamayacağı açıklanan Ertaç'tan formayı alan Farnolle'nin performansı büyük alkış aldı. Tecrübeli eldiven, Başakşehirli futbolculara net gol pozisyonlarında geçit vermezken, yaptığı kurtarışlarla da maçın en iyilerinden biri oldu.
    33 yaşındaki eldiven, kendisine gelen fırsatı iyi değerlendirerek, müsabakası öncesi kaleyi kolay kolay bırakmayacağının mesajını da vermiş oldu.

    1. 2.10.2018 14:39
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