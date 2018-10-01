E.Y. Malatyaspor U21 galibiyet özlemini 7 maça çıkardı
E.Y. Malatyaspor U21 takımı deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir’e yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü.
E.Y. Malatyaspor U21 takımı deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir'e yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü.
U21 Süper Lig'in 7. Haftasında İstanbul'da M.Başakşehir ile karşı karşıya gelen E.Y. Malatyaspor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Aldığı yenilgiyle galibiyet özlemini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılılarda altyapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Altyapı olarak önümüzdeki sezon en üst kategori olarak U19'un yer alacağını anımsatan Doğandemir, "U21 kategorisinde bu sezon iddialı bir takım kurmadık. Daha çok ağırlığı U19'a veriyoruz. Çünkü seneye en üst kategori olarak U19 olacak, U21 kapanacak. Bizim altyapıya bakışımız tamamen yetiştirmeye yönelik, yarıştırma değil. İnşallah bu doğrultuda güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
- 1.10.2018 16:54
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
E.Y. Malatyaspor U21 galibiyet özlemini 7 maça çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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