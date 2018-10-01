E.Y. Malatyaspor U21 takımı deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir’e yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü.
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    E.Y. galibiyet özlemini 7 maça çıkardı

    E.Y. Malatyaspor U21 galibiyet özlemini 7 maça çıkardı

    E.Y. takımı deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir’e yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü.

    E.Y. takımı deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir'e yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü.

    U21 'in 7. Haftasında İstanbul'da M.Başakşehir ile karşı karşıya gelen E.Y. Malatyaspor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
    Aldığı yenilgiyle galibiyet özlemini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılılarda altyapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

    Altyapı olarak önümüzdeki sezon en üst kategori olarak 'un yer alacağını anımsatan Doğandemir, "U21 kategorisinde bu sezon iddialı bir takım kurmadık. Daha çok ağırlığı U19'a veriyoruz. Çünkü seneye en üst kategori olarak U19 olacak, U21 kapanacak. Bizim altyapıya bakışımız tamamen yetiştirmeye yönelik, yarıştırma değil. İnşallah bu doğrultuda güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    1. 1.10.2018 16:54
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