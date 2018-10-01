Erol Bulut: “İstediğimiz 1 puanı aldık”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir karşısında aldıkları beraberlik sonrası istedikleri 1 puanı aldıklarını belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir karşısında zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, "Tüm hafta buna yönelik çalıştık. Rakibin paslarla geleceğini biliyorduk. Biz çok iyi defans yaptık iyi mücadele ettik. İlk yarıda kullandığımız kornerle öne geçtik. 2. yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hafta buna çalıştık. Yakaladığımız toplarda biraz daha iyi çıksaydık 2. golü bulabilirdik. İstediğimiz 1 puanı aldık. Biz gelişen bir takımız. 1 sene oldu Malatyaspor'a geleli. Geçen senede iyi defans yapıyorduk. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. 11 puanımız var yolumuza güzel devam ediyoruz. Umarım istediğimiz yere sezon sonunda geliriz. Ertaç'ın bileğinde ağrı vardı. MR çekildi ve ödem vardı. Ağrılar artınca oynayamayacağını iletti. O yüzden Fabian'ı tercih ettik. Bugün hatasız oynadı. Çok iyi net pozisyonları çıkardı. 2 kalecimizden de memnunuz. Adem Büyük'ün olayını görmedim. Bana devre arasında iletildi. Bir şey diyemeyeceğim" şeklinde konuştu.
- 1.10.2018 22:25
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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